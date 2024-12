Ilnapolista.it - Grazie a Conte e anche a De Laurentiis che ha ammesso gli errori e con umiltà ha fatto un passo indietro

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 18° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Il Napoli chiude il 2024 al primo posto.Per come era cominciato l’anno, sembra un miracolo.Ed è un miracolo.E il miracolo ha un nome. Antonioda Lecce.Per me e per i pochi che leggono queste righe il Feroce Salentino.Bisogna dirglisenza stancarsi.Per il coraggio che ha avuto di prendere una società a pezzi.E rivoltarla completamente.Bisogna direall’Impomatato che sorprende tutti per l’acume.Ammette di aver sbagliato e confa un.Consegna le chiavi del castello al tecnico leccese e si fa da parte.Primo posto.Che vuol dire tutto eniente.Perché è in coabitazione con la grande sorpresa di questi anni.