Eccellenza, la posizione delle aretine in vista del prossimo turno. Fani vuole ripartire subito forte. Adesso il Foiano non può sbagliare

Il ko patito in casa del Grassina (1-0) ha visto le inseguitrici riportarsi sotto, ma la Castiglionese si è tolta comunque lo sfizio di andare in vacanza con il primato in classifica, un punto sulla Colligiana, quattro su Scandicci e Mazzola, e soprattutto con la possibilità di poter competere a gennaio anche per la Coppa essendo in semifinale contro la Sestese. Niente male per la squadra diche aspetta di tornare a giocare al Faralli a fine gennaio, inizio febbraio, non appena sarà ultima il manto erboso in erba ibrida. La Castiglionese insomma alla ripresatornare a correre ma il calendario non è così facile come si può immaginare visto che la Sinalunghese è una incognita tra calciatori che vanno altri che arrivano e una classifica precaria che potrebbe spingere a mille i rossolbù.