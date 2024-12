Ilnapolista.it - Conte va avanti a fari più o meno spenti, ma l’asticella nel chiuso dello spogliatoio viene alzata (Corsera)

vapiù o, manelScrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:L’allenatore non firma per gli obiettivi minimi («neanche se gioco a carte con mia figlia» aggiunge) ma poi spiega con chiarezza: «Non siamo la squadra che finora è andata in carrozza, legittimo ambire a qualcosa di più grande ma per ora siamo concentrati soltanto a dare fastidio». Non si sente l’uomo dei miracoli, esserlo significherebbe ammettere che nelle sue corde c’è anche il miracolo chiamato scudetto, ma rivendica ogni scelta, compreso Lukaku, dai più criticato e che ieri ha mostrato la sua forza proprio dopo aver sbagliato il rigore, crescendo nella ripresa, partecipando a ogni azione offensiva, ostinandosi a cercare il gol.vapiù o, manelsicuramente