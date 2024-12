Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Renzi, 'serve partito di centro, voglio costruirlo ma non guidarlo'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Undi. E sarà decisivo. Senza uncattolico, liberale, riformista accanto al Pd di Schlein, le elezioni non si vincono. Ho l'ambizione di, non di. E nonregalare il voto dei garantisti, degli imprenditori, dei cattolici a questa destra illiberale. Lo spazio c'è e va coperto. La destra della Meloni e molto diversa dalla destra di Berlusconi: è una coalizione giustizialista che rifiuta la cultura liberale". Lo afferma Matteo, in un'intervista a 'La Stampa'."Vedo in atto i soliti giochini delle correnti Pd -aggiunge l'ex premier- per fare le scarpe alla Schlein: la storia del federatore, il Papa straniero. Per me la coalizione la guida chi ha più voti. E illo guida chi ha più idee".