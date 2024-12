Ilfattoquotidiano.it - Boxe, il mestierante dei record Luigi Mantegna si ritira: in tanti sognano il suo regno. Viaggio nell’arte della sconfitta come professione

Il re dei pugili mestieranti, quelli che sul ring ci vanno e perdono, se ne va in pensione dopo essere stato sconfitto 114 volte in carriera.sabato 28 dicembre per sopraggiunti limiti di età, secondo il recente regolamentoFederazione Pugilistica Italiana, ha chiuso l’attività con un passerella casalinga che lo ha visto vincere dopo quasi nove anni. Chi sarà da adesso in poi il suo erede sul quadrato? La storiaè piena di pugili che hanno il compito non scritto, ma da non infrangere, di combattere per fare crescere giovani ragazzi di talento, per non mandare all’aria una riunione quando salta all’ultimo un pugile, per migliorare ildi una promessa, o per far fare dei match di rientro ai campioni che magari per colpa del calendario o di altro sono fermi da un po’.