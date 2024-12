Cityrumors.it - Autovelox 2025: ecco i nuovi limiti di velocità, rischio multe pesanti

L’introduzione del nuovo Codice della Strada ha portato importanti novità sulle sanzioni per chi supera idiIl Codice della Strada che è stato introdotto sostiene un cambiamento straordinario per permettere una circolazione maggiormente regolamentata e molto più sicura. Tutte le norme che sono già state approvate, vogliono garantire un crollo negli incidenti stradali, andando a migliorare le strutture delle strade, ma anche responsabilizzare e civilizzare il cittadino alla guida del veicolo.di– Cityrumors.itIn tal senso, le norme si allargano dalle macchine, fino ai motorini, le biciclette e gli stessi monopattini. Lo scopo è quello di adeguare le norme a un contesto che sta andando sempre più in evoluzione e che ha anche la necessità di adattarsi allo sviluppo delle tecnologie, come quelle dei cellulari, sempre più comuni anche alla guida.