Aggressione choc a Gianni Ippoliti per un parcheggio | la lite selvaggia poi la corsa in ospedale Come sta il conduttore?

Una bruttissima disavventura per, celebretelevisivo, aggredito nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre nel centro di Roma.L’brutale aSecondo quanto riferito da Il Messaggero, ilsi trovava a bordo della sua auto in via de’ Prefetti, non distante dal Parlamento, quando poco dopo la mezzanotte si sarebbe affiancato un furgone bianco alla cui guida c’era un uomo.Trae l’uomo sarebbe nato un diverbio, legato forse al, e la situazione si sarebbe rapidamente surriscaldata. L’uomo alla guida del furgone si sarebbe avvicinato ale l’avrebbe colpito violentemente con un pugno, facendolo urtare contro un’auto parcheggiata.è caduto a terra ma, pur essendo rimasto stordito, ha avuto la lucidità di annotare una parte della targa del veicolo e di chiamare i soccorsi.