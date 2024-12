Bergamonews.it - Zaniolo ora è un fattore: giocate decisive e impatto positivo sull’Atalanta

Bergamo. 18 presenze, tutte dalla panchina, per un totale di circa 443 minuti (recuperi esclusi) e un bilancio di 3 gol e altrettanti assist. Se ci limitassimo alle pure statistiche, il contributo di Nicolòsi potrebbe misurare in un gol ogni 73 minuti, incidendo in un terzo delle partite. Numeri comunque di valore, considerando che al numero 10 è stato ritagliato un ruolo da ‘dodicesimo uomo’ ed è ancora in attesa della sua prima volta da titolare da quando è sbarcato in nerazzurro.“All’inizio era davvero a terra fisicamente” ha spiegato Gasperini, raccontando la fase di difficoltà del classe 1999 dopo il suo arrivo a Bergamo in estate. Certo, essersi sottoposto ad un’operazione al piede a maggio aveva tra i rischi la compromissione di buona parte del 2024. Per questo il lavoro atletico svolto dallo staff nerazzurro è diventato provvidenziale.