WWE | Gunther vs CM Punk ufficiale per il live event a Chicago

Ci stiamo avvicinando alla stagione più calda dell’anno. Non l’estate, ma quella di WrestleMania. E sicuramente due dei nomi che puntano a un ruolo di rilievo per l’o sono CMe il campione dei pesi massimi, entrambi alla ricerca del primo maindi Mania in carriera. Le strade per arrivarci sembrano essere diverse per loro due, ma non è detto che nei prossimi mesi si intreccino in maniera molto importante.Il primo faccia a faccia nella gabbiaÈ stato ufficializzato infatti per ilshow che si terrà ail 29 dicembre un incontro traper il World Heavyweight Championship, all’interno della gabbia. Lo steel cage match sarà il primo vero incontro uno contro uno trae il campione, che si erano già affrontati durante la Royal Rumble 2024, furono gli ultimi due wrestler eliminati da Cody Rhodes.