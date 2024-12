Sport.quotidiano.net - Verso Bologna-Verona, Italiano: "Partita per il salto di qualità, contento della nostra crescita"

, 29 dicembre 2024 – Ultimadi campionato di questo 2024 per ilche ospiterà domani sera alle 20.45 al Dall’Ara il. Tempo di bilanci dunque per i rossoblù e per Vincenzoche ha presentato la sfida agli scaligeri: “Domani sarà una prova di maturità. Una gara difficile. Bisogna affrontarla con lo stesso spirito delle ultime. Ilè reduce da una vittoria col Parma e da una ottima prestazione con il Milan. Ha un blocco basso con ripartenza veloci, con Suslov che è bravo tra le linee, oltre agli inserimenti dei centrocampisti. Abbiamo analizzato i loro pregi e prendere le contromisure, domani dovremo cercare di applicarle”. Ilnella carriera diIlperò non è soltanto l’avversario di domani ma anche il passato diche con la maglia dei gialloblù ha scritto una pagina importantesua carriera: “Per merappresenta momenti straordinari, 260 partite.