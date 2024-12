Quifinanza.it - Trattenute sulla pensione di gennaio 2025, chi rischia l’azzeramento dell’assegno

Leggi su Quifinanza.it

Il pagamento delle pensioni a, per qualcuno,di trasformarsi in una brutta sorpresa: in una delle sue ultime comunicazioni, l’Inps annuncia che è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2024.Il ricalcolo riguarda l’Irpef e il saldo delle addizionali regionali e comunali, ed è stato effettuatobase dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps. Esclusi, dunque, gli assegni incassati da tutti gli altri enti previdenziali.Cedolino dellaazzeratoA tutti gli interessati viene reso noto che, in caso lesiano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, allora l’Inps, in qualità di sostituto di imposta, procederà in via automatica al recupero della differenza a debito sulle rate didie febbraio