Thuram fa gola in Europa | ecco chi può permettersi di pagare la clausola

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Arrivato a parametro zero nella passata stagione, Marcussi sta imponendo uno dei migliori attaccanti del mondo, con caratteristiche fisiche ed atletiche uniche, unite anche ad un importante senso del gol, con il francese che al momento è primo nella classifica marcatori in Serie A (insieme a Retegui) con 12 gol. Nel contratto firmato con l’Inter, con scadenza nel giugno 2028, c’è unadi 85 milioni di euro, cifra elevata ma raggiungibile per alcune big europee che sono interessate a: chi può pagarla?Come scrive Calciomercato.com, dal suo arrivo all’Inter, Marcusha attirato l’attenzione di tanti club per via delle suo ottime prestazioni in nerazzurro. Soprattutto in questa stagione, il francese è ad appena un gol dalle reti segnate in tutto lo scorso campionato, a testimoniare la grande crescita sotto l’aspetto realizzativo.