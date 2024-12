Davidemaggio.it - Speciale Oroscopo del 2025

ARIETE – LADY GAGA Sarà unda sogno per voi dell’Ariete. Unda cinque stelle. Unche vi farà entrare di diritto ai primi posti della classifica dei segni zodiacali più fortunati. Oltre alla Fortuna (che vi farà compagnia per gran parte dell’anno), Venere sarà una vostra grande alleata. Le coppie, infatti, vivranno momenti incredibili e indimenticabili, mentre i single cambieranno il loro status già nei primi mesi dell’anno. Insomma, questovi porterà tanta felicità. Stay tuned. E il personaggio del vostro stesso segno è nientepopodimeno che. Lady Gaga. Da quasi 100 giorni ai vertici delle classifiche con la hit Die with a smile (oltre 1.3 miliardi di streams solo su Spotify), è stata grande protagonista del 2024 (nonostante il flop di Joker 2: Folie à deux) e lo sarà anche in questo, con il rilascio già a febbraio di LG7, il nuovo attesissimo album, anticipato dal singolo Disease.