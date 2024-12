Ilrestodelcarlino.it - Smartsystem, gara ardua con Macerata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la maratona con Ravenna, non c’è un attimo di respiro per laEssence Hotels Fano che, oggi alle ore 19, concluderà il tour de force rendendo visita alla BancaFisiomed. E’ il classico derby che si ripete ormai da anni, prima in A3 ora in A2: "difficile – afferma coach Vincenzo Mastrangelo – conosciamo benissimo il valore degli avversari quando giocano in casa. E’ proprio tra le mura amiche che hanno fatto un cammino importante superando tra le altre Prata, AciCastello, Cantù e Siena". I virtussini, reduci dellainfinta contro Ravenna, dovranno confermarsi sugli alti livelli visti nelle ultime gare: "Se confermiamo quello visto di buono nelle ultime partite – continua il coach pugliese – potremo dire la nostra. Dobbiamo tenere alto il livello di gioco, solo così torneremo dacon altri punti in tasca".