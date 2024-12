Sci alpino Slalom femminile Semmering 2024 | prima vittoria per Ljutic Peterlini out

Leggi su Sportface.it

Zrinkadomina le due manche dellodi, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di sci, e a 20 anni si prende lain carriera. Prova monumentale per la croata, che dopo il miglior tempo nellamanche, non si risparmia nella seconda prendendosi anche qualche rischio ma confermando il primo posto con un tempo totale di 1:43.33. Il distacco è abissale sulla seconda, la tedesca Lena Duerr, che perde tantissimo in tutti i settori ma riesce a confermare il secondo posto, a +1.75, con appena un decimo di vantaggio su Katharina Liensberger (+1.85).L’austriaca torna sul podio dopo quello di Levi, e lo fa nella gara di casa rimontando ben quattro posizioni rispetto allamanche. Giù dal podio la leader della classifica generale e di specialità, Camille Rast, oltre alla campionessa olimpica Sara Hector.