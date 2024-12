Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, campagna dei carabinieri contro il rischio botti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 29 dicembre 2024 - Entrano in campo anche iper fornire consigli e raccomandazioni per festeggiare in modo sicuro la fine del 2024 e l’arrivo del nuovo anno. Molti Comuni hanno emesso ordinanze di divieto di, ma ogni anno questi provvedimenti sembrano servire a ben poco al termine del conto alla rovescia di mezzanotte a San Silvestro. E non mancano in commerciocome la nuova “Bomba Sinner”, capace di distruggere qualunque cosa vi sia attorno in un raggio di diversi metri. Anche ireggiani lanciano ladi sensibilizzazione “Usa la testa non rovinarti la festa”, rivolta soprattutto ai giovani, per educarli al corretto uso dei fuochi pirotecnici legali e disincentivare l’acquisto dei pericolosissimi fuochi illegali, che spesso provocano vittime, soprattutto tra gli adolescenti.