Donnaup.it - Pulisci tutta casa con meno di 1 euro: i rimedi antichi ancora efficaci

Utilizzare il bicarbonato di sodio come detergente multiusoIl bicarbonato di sodio è un prodotto versatile ed economico che può essere utilizzato come detergente multiuso per pulirela. Questoo antico èefficace e può essere acquistato condi 1. In questo articolo, esploreremo i vari modi in cui il bicarbonato di sodio può essere utilizzato per pulire diversi ambienti domestici.Iniziamo con la cucina, una delle stanze più frequentate della. Il bicarbonato di sodio può essere utilizzato per pulire il piano di lavoro, i lavelli e gli elettrodomestici. Basta mescolare una piccola quantità di bicarbonato di sodio con acqua per creare una pasta e applicarla sulle superfici da pulire. Lasciare agire per alcuni minuti e poi strofinare con una spugna o un panno.