Pensioni 2025 riscatto dei periodi senza contribuzione | quali novità?

Pubblichiamo quest’oggi sul nostro portale un articolo scritto per mano del Dott. Maurizio Gibbin, uno dei tre firmatari della proposta di Riformainoltrata al Governo, a firma Perfetto- Armiliato-Gibbin, in cui si affronta un argomento importante e di assoluto interesse ossia ildeidi lavoro non coperti dae già caduti in prescrizione che permetterà di richiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia. Di seguito le sue parole in cui spiega i dettagli del disegno di Legge approvato in Senato l’11 dicembre scorso.dei: quale opportunità nel?L’11 dicembre 2024 è stato definitivamente approvato dal Senato il disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 1532-bis-A, nel quale sono stati inseriti nuovi provvedimentiin merito alle “Disposizioni in materia di lavoro”.