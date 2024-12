Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Guerrini Bratti venduto all’asta per 610mila euro, ma l’acquirente resta top secret

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena, 29 dicembre 2024 – Vendita aggiudicata. Si apre così, con questo timbro del tribunale, una nuova fase della tormentata vicenda che ha coinvolto negli ultimi anni lo storicodi via Chiaramonti. Finalmente c’è un acquirente. La magnifica magione dei nobili cesenati passa di mano e, si spera, vivrà una nuova stagione dopo che negli ultimi 20 anni era rimasta impaniata nelle secche di una lunga lite giudiziaria finita con il pignoramento e la vendita tramite asta telematica. Se l’è aggiudicata l’unico concorrente che ha partecipatoed ha offerto poco più dei 610 milache era l’offerta minima per aggiudicarsela. Gli acquirenti sono noti ma, a meno che gli stessi non intendano comunicarlo,un obbligo di privacy per i prossimi 120 giorni (l’asta telematica è datata 17 dicembre) in cui chi si è aggiudicato l’asta, che ha depositato il 15 per cento del valore, verserà l’intera somma dovuta e ne diverrà di fatto proprietario.