Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon 2024 in DIRETTA: Van der Poel fa il vuoto, Vanthourenhout cerca la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Dopo 3 giriè diciannovesimo con 1? 17?.15.37 Van derpassa sul traguardo con 16? su Aerts e Vandeputte. Sono 27 i secondi di ritardo di Wyseure.15.35 La lotta per il podio è ancora viva: Joran Wyseure ha 28? di ritardo da Van derma solamente 12 da Vandeputte.15.34 Bertolini ha superato Ceolin ed è diventato il migliore degli italiani. L’azzurro viaggia con 1? 51? di ritardo dalla testa.15.33 Aerts ha un paio di secondi di vantaggio su Vandeputte15.32è ventunesimo a 1? 14?. Il belga è in un gruppone che va fino alla quinta posizione di Orts Lloret.15.31 Tutto molto semplice per Van derche senza nemmeno attaccare ha fatto il. Nessuno può tenere il passo dell’olandese per troppo tempo.