Jannik Sinner n. 1 del mondo, la United Cup può cambiare il ranking: il vantaggio su Zverev è ballerino

svetta in testa alATP con 11.830 punti e ha unconsiderevole nei confronti del suo più immediato inseguitore nella graduatoria internazionale. Il numero 1 delpuò infatti fare affidamento su un margine di 3.915 lunghezze sul tedesco Alexander, secondo in classifica con 7.915 punti davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (7.010) e allo statunitense Taylor Fritz (5.100). L’azzurro tornerà in campo il prossimo 7 gennaio per un torneo di esibizione, ma bisognerà aspettare gli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio, per le sue prime uscite ufficiali in questa annata agonistica.non guadagnerà o perderà punti nelle prossime settimane, poi sarà chiamato a difendere i 2.000 punti conquistati nella passata edizione sul cemento di Melbourne (potrà confermare il bottino soltanto alzando al cielo il trofeo in terra oceanica, altrimenti lascerà punti per strada pur restando numero 1 del).