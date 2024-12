Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe contenere degli elementi horror

: The, nuovo ed ambizioso gioco di Naughty Dog,includere anche alcuniin grado di arricchire l’universo sci-fi che contraddistingue la nuova opera per PS5.Come abbiamo visto con il trailer di annuncio, il titolo è ambientato su Sempiria, un pianeta alieno isolato da secoli, il giocooffrire una combinazione unica di tensione, esplorazione e narrazione cinematografica, rendendolo una delle uscite più attese per PlayStation 5.Ma tornando alla notizia della giornata, gli indizi sull’integrazione diprovengono da diverse fonti: come riportato su Reddit, Tye Martinez, artista con esperienza nel genere, è stato coinvolto nello sviluppo del gioco, come confermato dai suoi post su X e Instagram.Inoltre, Colin Lorimer, altro collaboratore di Naughty Dog, ha condiviso contenuti che includono hashtag legati all’e alla fantascienza.