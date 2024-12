Udine20.it - Il Sindaco Alberto Felice De Toni e la Giunta presentano i risultati 2024 e gli obiettivi futuri

Leggi su Udine20.it

50 milioni di investimenti nel 2025 con l’obiettivo di rendere Udine sempre più una città per tuttiTradizionale appuntamento di fine anno per laudinese che, guidata dalDe, al primo giorno di rientro al lavoro, ha presentato alla stampa idele i propositi per il 2025, inseriti nel bilancio previsionale approvato di recente in consiglio comunale.Nel 2025 il bilancio del Comune sarà pari a 271 milioni di euro, con 14 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, frutto delle scelte che l’amministrazione comunale ha voluto compiere per avere la possibilità di reinvestire in particolare sui temi cari all’amministrazione: sociale, istruzione, opere pubbliche e interventi dedicati ai quartieri. IlDeracconta così l’dea di città concepita dall’amministrazione: “Abbiamo un bilancio solido, che sarà utilizzato per i capisaldi del nostro governo: sostegno alle famiglie, contrasto alle nuove povertà, investimenti certi per l’istruzione e la rigenerazione urbana.