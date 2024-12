Ilrestodelcarlino.it - Il Modena chiude l’anno in versione inedita. Ma con il Sudtirol serve dare continuità

Per almeno un paio di motivi, ilrà la sua annata 2024 in una. Il primo motivo: l’assenza di Palumbo. Mai era capitato che uno tra gli uomini più in forma mancasse, per lo stesso Mandelli si tratta di un accorgimento non di poco conto visto che anche la sua formazione si era basata sul talento del centrocampista offensivo, squalificato. Il secondo motivo: per Giuseppe Caso il referto parla di elongazione muscolare al bicipite femorale sinistro, gli esami hanno escluso lesioni strutturali ma se ne riparla probabilmente per la fine di gennaio, considerata l’attenzione che merita la muscolatura dell’attaccante già colpito da infortuni recentemente. E, dunque, cambierà anche un po’ l’interpretazione della gara stessa dei canarini, fin qui molto bravi a sfruttare lo strappo nello scatto di Caso e l’onnipresenza di Palumbo nel creare azioni.