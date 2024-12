Anteprima24.it - Il Far West del verde pubblico a Napoli

Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’Associazione GEA ets, del Comitato Gazeboe del Comitato Civico Vomero.Il 27 dicembre, il regalo postumo del Comune dialdella città ha dei contorni piuttosto preoccupanti.La Giunta Comunale infatti ieri ha approvato il progetto d’ambito relativo a Piazza Immacolata al Vomero a, in cui di fatto affida a privati la gestione dell’area che si trova anche al di sotto dell’aiuola della Fitolacca dioica ( ultrasettantenne )presente in quella piazza.Il tutto consentirà la presenza di dehors da parte delle attività commerciali “ Nori- Estroverso- Delight Lab” e comporterà lo spostamento dell’area giostre dei bambini in un’area ancora da definire, perché ritenuta paradossalmente inadatta a restare sotto la Fitolacca dioica in questione.