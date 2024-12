Lanazione.it - Il ciclismo piange la scomparsa di Antonio D'Alessandro

Leggi su Lanazione.it

Piano di Mommio (Lucca), 29 dicembre 2024 – Si è spento all’ospedale di Cisanello a Pisa dove era ricoverato da poco più di una settimana, il versilieseD’, ex giudice di gara regionale per tanti anni, quindi componente della Commissione Regionale Giudici, e dirigente dell’Unione Ciclistica Piano di Mommio. Un personaggio stimatissimo e conosciuto in tutto l’ambiente delregionale. Di Lui ricordiamo grande serietà, impegno, passione professionalità e disponibilità; una persona mai ingombrante, alla quale era impossibile non volere bene, che ha dedicato una vita al. Da un po’ di tempo aveva qualche problema di salute, ma fino a quando ha potuto, è stato presente ad alcune cerimonie. Nel febbraio scorso a Casalguidi,D’aveva ricevuto il premio alla carriera dal presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti e da quello della Commissione Regionale Giudici Sergio Sbrilli, per il suo incessante impegno e la sua signorilità, il suo stile e garbo, senza mai alzare la voce.