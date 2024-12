Iltempo.it - Dentro un intrigo internazionale di primo livello

Non facciamola semplice questa storia dell'arresto di Cecilia Sala perché non lo è proprio per niente. Quindi nessuno faccia il fenomeno, nessuno avanzi proposte velleitarie, nessuno pensi di avere in tasca la soluzione. Scrive la Sala nel suo ultimo libro «Inferno», parlando dell'Iran: «Gli iraniani sono esageratamente gentili, un tipo di gentilezza capace di snervare un occidentale e che spesso corrisponde anche a un test. Non arrivano quasi mai al punto e, se lo fanno, prima ti costringono a dei giri lunghissimi apparentemente sul niente, quello che gli inglesi chiamerebbero "small talk" e che gli iraniani reputano buona educazione. La schiettezza e la chiarezza che a noi piacciono tanto sono considerate sinonimo di fretta e un po' volgari». Chiaro il messaggio? Non sarà breve questa storia (temo): non lo sarà perché loro non hanno alcun interesse a risolverla presto (ma spero di cuore di sbagliarmi).