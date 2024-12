Cultweb.it - Cos’è il Bird Strike e perché può metterci a rischio?

Unsi verifica quando un aereo collide con un uccello o uno stormo. Sebbene questo fenomeno possa sembrare raro, è sorprendentemente comune: si stima che circa il 90% deiavvenga nei pressi degli aeroporti, specialmente durante il decollo o l’atterraggio, quando gli aerei volano a quote basse. Per quanto riguarda l’Italia, i rischi aumentano in prossimità di aeroporti circondati da habitat naturali che attirano uccelli migratori.Nelle ultime ore, l’incidente aereo avvenuto in Corea del Sud pare possa essere attribuito a una collisione con uno stormo. Ma non mancano altri esempi nella storia. Uno degli episodi più celebri è accaduto nel 2009, quando il volo US Airways 1549 impattò contro uno stormo di oche canadesi, causando lo spegnimento di entrambi i motori. Il capitano Chesley “Sully” Sullenberger, a cui Clint Eastwood dedicò il biopic Sully, interpretato da Tom Hanks, riuscì a far atterrare l’aereo sul fiume Hudson, salvando tutte le 155 persone a bordo.