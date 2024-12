Lapresse.it - Corea del Sud, incidente aereo: 120 morti

Leggi su Lapresse.it

Unpasseggeri ha preso fuoco dopo essere uscito dalla pista di un aeroporto indel Sud ed essersi schiantato contro una recinzione di cemento. Il carrello di atterraggio non sarebbe riuscito riuscito ad aprirsi e le vittime sono almeno 120.Il velivolo della compagnia Jeju Air trasportava 181 persone all’aeroporto della città di Muan, a circa 290 chilometri a sud di Seoul. Il Ministero dei Trasporti ha identificato l’come un Boeing 737-800 di 15 anni e ha dichiarato che l’è avvenuto alle 9.03 ora locale.Almeno 120 persone – 48 donne e 47 uomini – sono morte nell’incendio, ha dichiarato l’agenzia dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno tratto in salvo due persone, entrambi membri dell’equipaggio. Impiegate 32 autopompe e diversi elicotteri per contenere l’incendio.