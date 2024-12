Spazionapoli.it - Caressa fa discutere: ‘Vendo Kvaratskhelia a gennaio per rivoluzionare il Napoli'”

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio– Fabioha fattonel corso di uno dei suoi ultimi video sul proprio canale YouTube: frase fortissima suLe ultimissime calcionon arrivano solamente dal campo o dalle voci di calciomercato, ma anche dai social. É questo il caso della provocazione lanciata da Fabionel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube e che ha visto protagonista indiretto Khvicha.Il georgiano, infatti, non era fisicamente presente, ovviamente, ma è stato citato dal noto giornalista in merito ad un gioco portato avanti in un format del suo canale., infatti, si è divertito nel condividere con i suoi iscritti le operazioni di mercato che farebbe lui per ogni club di Serie A. Tra questi c’è stato anche ile l’opinione ha fatto