Ilfattoquotidiano.it - A fuoco l’auto della moglie del vicepresidente della provincia Barletta-Andria-Trani: “Atto intimidatorio? Non lo escludo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina, 29 dicembre, intorno alle 5.15, un incendio ha distrutto la Lancia Y di proprietàdi Lino Di Noia, avvocato, consigliere comunale di Spinazzola in quota Forza Italia ediera parcheggiata davanti alla loro abitazione a Spinazzola. “Ho sentito alcuni rumori, poi il botto e il bagliore: il caos. Miae le mie due figlie si sono spaventate e posso assicurare che quanto accaduto non è stato per nulla piacevole”, ha raccontato Di Noia all’Ansa. L’incendio è stato spento dai vigili del, mentre i carabinieri hanno aperto un’indagine sull’accaduto. Di Noia, visibilmente scosso, ha sporto denuncia e ha espresso sconcerto per l’accaduto. “Non ho idea di chi possa aver compiuto un gesto del genere in venti anni di professione mai mi era successa una cosa del genere”, ha dichiarato.