Valzer di Natale a Parigi: tutto quello che c'è da sapere sul film

di: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 28 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadidi genere musicale, sentimentale del 2023, diretto da Michael Damian, con Jen Lilley e Matthew Morrison. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlvede protagonista Emma, giovane contabile single di New York con una passione per la danza. Quando la società per cui lavora si ritrova in difficoltà finanziare e con l’obbligo di licenziare parte del personale, la donna decide di lasciare volontariamente il suo posto per permettere a un collega con famiglia, di mantenere il lavoro. Alla ricerca di nuovi stimoli, si rifugia nel ballo, il suo hobby preferito.Nel frattempo, a, Leo Monroe, danzatore professionista di ballo liscio in crisi, viene convinto dal suo mentore e coreografo Henry Fontaine a tornare in pista e partecipare all’annuale campionato natalizio di ballo “Professionisti-Amatori”.