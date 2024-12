Ucraina Slovacchia | Pronti a ritorsioni se Kiev ferma flusso gas Russia

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Laha conto di essere pronta a ospitare i negoziati di pace sull’, dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva definito “accettabile” la scelta di Bratislava quale “piattaforma” per il dialogo. “Stiamo offrendo il suolo slovacco per questi negoziati”, ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Juraj Blanak. Bratislava ha però anche avvertito che considererà, dopo il primo gennaio, l’introduzione di misure di ritorsione contro l’, come lo stop alle forniture di energia elettrica durante i black out in seguito ai bombardamenti della, se, come anticipato, fermerà ildel gas russo diretto alladopo la fine dell’anno. Lo ha anticipato il premier Robert Fico che solo pochi giorni fa è stato a Mosca per incontrare Vladimir Putin.