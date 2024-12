Tvzap.it - Tragedia degli alpinisti, spunta un retroscena straziante: cosa hanno fatto fino alla fine

Una passione condivisa per la montagna si è trasformata inper Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, entrambi di Santarcangelo di Romagna. I due, esperti e inseparabili amici,perso la vita il 22 dicembre 2024 nel Vallone dell’Inferno, sul Gran Sasso, sopraffatti dal maltempo e dal gelo mentre cercavano di tornare a valle.Leggi anche:Leggi anche:unI dueerano rimasti bloccati nelle difficili condizioni atmosferiche della Valle dell’Inferno, sull’imponente massiccio del Gran Sasso, mentre tentavano di scendere., Luca e Cristiantrovato conforto l’uno nell’altro. Nonostante fossero separati da pochi metri e immersi in una bufera che rendeva impossibile vedersi,continuato a parlarsi per darsi coraggio.