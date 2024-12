Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 18:30

LuceverdeBuonasera dalla redazionenord sulla via Flaminiarallentato tra il raccordo e due punti e si rallenta persulla tangenziale Tra l’uscita e via Nomentana e Salaria direzione stadio trafficato in Lungotevere trapunta Umberto Primo e Ponte Regina Margherita indirizzo del Flaminiorallentato in via del Muro Torto in direzione Flaminio e appuntamento questa sera lo Olimpico per l’incontro di calcio tra Lazio Atalanta valida per La diciottesima giornata di Serie A tradizionale piano viabilità per la partita con divieti di sosta temporanei e ad ampio raggio in zona del Foro Italico parcheggiate anche sul Lungotevere della Vittoria e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità