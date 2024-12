Tajani | Caso Cecilia Sala è complicato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.12 "E' una questione complicata. Mi auguro che i tempi per il rientro in Italia disiano brevi,ma non dipende da noi". Così il ministro degli Esterisuldella giornalista arrestata in Iran. "E' in buona salute, in cella da sola.Ha trattamento dignitoso" "Non conosciamo i capi d'accusa.L'avvocato non ha ancora avuto possibilità di vederla",spiega. "Lavoriamo in sintonia con la famiglia e chiediamo discrezione".Sullo svizzero-iraniano arrestato a Malpensa: "C'era un mandato internazionale,emesso dagli Usa.Ha ogni garanzia"