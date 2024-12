Liberoquotidiano.it - Se anche la Chiesa inglese si arrende al politicamente corretto

Leggi su Liberoquotidiano.it

Imperativo: non offendere chi non crede in Dio. Poi, se rimane tempo, si possonocelebrare le festività natalizie. È arrivata a questo estremo paradosso laanglicana, che in queste settimane ha trascorso più tempo a passare al setaccio canti e testi religiosi per censurare tutti i riferimenti che avrebbero potuto infastidire chi non si riconosce nella confessione britannica. Il caso è esploso in seguito ad una comunicazione inviata dallaanglicana a tutte le diocesi del Regno Unito in cui veniva «consigliato» ai sacerdoti di cambiare il testo di alcuni testi classici. L'obiettivo sarebbe stato quello di evitare «offese non necessarie» ai fedeli di altre confessioni. Una deriva della, britannica ma non solo, che non ha prodotto altro effetto se non quello di allontanare sempre più fedeli.