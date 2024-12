Sapete la madre di Shaila… Grande Fratello Lorenzo se ne frega delle telecamere e lo confida a due incredule Eva e Stefania

Leggi su Caffeinamagazine.it

Polverato si sfoga all’improvviso sulla mamma di Shaila Gatta. A scatenare il fotomodello milanese è stato uno striscione mandato dai fan della ex velina, dopo l’ennesima rottura con Lollo: “Da sola vali più”.rifletteva sul significato di questo messaggio in giardino insieme ad altri concorrenti:Orlando, Eva Grimaldi e Alfonso D’Apice. E all’improvviso è partito con una invettiva contro la signora Lucia.“Come soffre la donna, soffre anche l’uomo. Nessuno è dentro il mio cuore. Qualcuno ha detto che io sono una brutta persona, l’altro giorno è stato ancora di nuovo ribadito”. Eva Grimaldi, che non aveva visto la puntata “incriminata”, ha chiesto: “Da chi è stato detto?”. “Dalla mamma di Shaila – ha spiegato allora– Più che altro ha detto che non le è piaciuto comesi è comportato con la figlia.