Tvplay.it - Richiesta folle: Juve gelata dalla cifra, salta tutto

Lantus è alle prese con un problema sul mercato, relativo alla valutazione di un giocatore che piace molto ai bianconeriLaha bloccato la trattativa che ora è in completo stallo. Peccato perché per Thiago Motta e Giuntoli poteva essere un’ottima occasione per rinforzare la rosa già a gennaio. L’idea è quella di andare altrove.(TvPlay – ANSA) Lantus deve muoversi sul mercato di gennaio per completare la propria rosa, cercando profili che possano fare al caso di Thiago Motta e rientrino nel budget di Giuntoli. Ormai anche i sassi sanno che la priorità è un difensore, ma proprio per motivi di budget sta sfumando Hancko, per cui il Feyenoord ha sparato troppo alto (oltre 25 milioni). Dopo gli infortuni di Cabal e Bremer non si può pensare di fare tre competizioni con i soli Kalulu, Gatti e Danilo, di cui tra l’altro quest’ultimo potrebbe essere anche in uscita.