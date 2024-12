Nordio | No a dare segnali di impunità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.40 "Amnistia e indulto sono plausibili come segno di forza e magnanimità,ma se vengono interpretati come provvedimenti emergenziali 'svuota carcere' sono manifestazioni di debolezza, che inducono alla prospettiva dell'e alla commissione di nuovi reati".Così il ministro della Giustizaa Libero. "Il giusto equilibrio si trova nella umanizzazione della pena,con il lavoro, l'attività sportiva e anche culturale all'interno di una struttura che non è necessariamente fatta di sbarre". "Indulto incondizionato inutile e nocivo".