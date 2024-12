Nba | Wembanyama gioca a scacchi contro i fan sotto la pioggia a New York

Leggi su Sportface.it

Il nuovo astro nascente della pallacanestro mondiale, Victor, continua a impressionare. Questa volta però non c’entrano le sue straordinarie performance sul parquet, ma è stato il suo comportamento fuori dal campo a distinguerlo. Dopo aver guidato i San Antonio Spurs alla vittoriai Brooklyn Nets (96-87) al Barclays Center,ha scambiato la sua maglia con un giovane tifoso, un gesto che ha fatto il giro del web fino a diventare virale. Ma Wemby non si è fermato qui e ha voluto regalare ai suoi fan un’esperienza unica, invitandoli a sfidarlo a.In un post sui social, ha chiesto: “Qual è il miglior posto perre aa NewCity?“. Poco dopo sempre via social ha annunciato che avrebbe passato la mattinata al parco di Washington Square, pronto ad affrontare chiunque volesse mettersi alla prova con lui.