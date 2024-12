Sport.quotidiano.net - Nba, Cleveland stende Denver. Rissa in Phoenix-Dallas

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 28 dicembre 2024 – Non si ferma la corsa di, che si conferma la squadra con il miglior record in Nba. I Cavaliers ottengono la sesta vittoria consecutiva, piazzando il colpo sul campo dicon una prova offensiva da 149 punti segnati, contro i 135 dei padroni di casa. A trascinare gli ospiti sono Mitchell, autore di 33 punti, Mobley, che chiude a quota 26, e Garland, che ne aggiunge 25, mentre dall'altra parte non bastano i 27 a testa di Murray e Jokic, con il serbo che chiude in tripla doppia catturando 14 rimbalzi e fornendo 13 assist ai compagni. Decisivo il parziale di 16-0 in favore dei Cavs nella seconda frazione, che va in archivio con un +15 cheriuscirà a difendere fino alla fine. Sesto successo di fila anche per New York, che espugna il parquet di Orlando imponendosi per 108-85.