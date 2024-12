Lanazione.it - ‘Marzocco. Il Leone di Firenze’. La nuova attività per bambini al Museo di Palazzo Vecchio

Firenze, 28 dicembre 2024 – I Musei Civici Fiorentini e Fondazione MUS.E presentano unaaldipensata per le famiglie condai 4 ai 7 anni: “Marzocco. Ildi Firenze”, realizzato insieme ad AnimaGo Studio. Un percorso che unisce storia e immaginazione, alla scoperta del simbolo per eccellenza della città di Firenze: il. In cima alla Torre disvetta undorato che scruta la città, mentre sull'arengario delcampeggia il celebre Marzocco di Donatello, oggi rappresentato da una replica. Simboli potenti e maestosi, i leoni sono ovunque nel cuore di Firenze: ornano i portali d’ingresso, si trovano nelle sale dele popolano anche l’adiacente Loggia della Signoria. Ma perché questo animale è così centrale nella storia e nell’iconografia fiorentina? Questa è la domanda a cui i, accompagnati dalle loro famiglie, troveranno risposta durante l’, dedicata alle famiglie condai 4 ai 7 anni e alle classi delle scuole dell’infanzia e primarie (primo ciclo).