Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2024 in DIRETTA: Brignone al comando davanti a Gut-Behrami, che duello!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.16 Federicaha perso l’esterno in un paio di circostanze nella parte alta. Poi nell’ultimo intermedio ha trovato il feeling perfetto, facendo segnare il miglior tempo in assoluto.10.15 Ottima la statunitense Moltzan, quarta a 53 centesimi.10.14 E’ il turno dell’americana Paula Moltzan. 0.15 di vantaggio al primo intermedio, 0.24 di ritardo al secondo.10.13 Un passo avanti rispetto alle ultime uscite per Marta Bassino, sesta a 86 centesimi. Qualche buona sezione si è vista. Piano piano deve ritrovare fiducia anche tra le porte larghe.10.12 Al primo intermedio Bassino è in vantaggio di 0.11, al secondo paga ben 4 decimi dopo qualche grattata di troppo.10.11 Anche Hector in corsa per la vittoria: la svedese recupera nella parte bassa ed è terza a 24 centesimi.