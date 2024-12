Movieplayer.it - Las Leonas – La coppa del mondo: calcio, sogni e vita di quelle “eroine contemporanee”

Isabel Achaval e Chiara Bondì raccontano la docu-serie direttamente tratta dal loro documentario. Disponibile su RaiPlay e in onda su Rai3 il 28 dicembre e il 4 gennaio alle 15. Dieci squadre composte da donne e ragazze provenienti da tutto il. Al centro, un torneo difemminile, "combattuto" sui campi amatoriali di una Roma gagliarda e appassionata. La maglia da gioco, che sia quella nativa o del paese d'adozione, diventa quindi responsabilità e orgoglio. Ma chi sono queste donne? Cosa hanno dovuto affrontare prima di arrivare in Italia? Ispirato all'omonimo documentario, Isabel Achaval e Chiara Bondì realizzano una docu-serie in due parti, ovvero Las- Ladel, disponibile su RaiPlay e in prima tv su Rai 3 sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio., .