Spazionapoli.it - “L’affare si complica”: la richiesta gela il Napoli e il DS Manna!

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calcio– Il club azzurro è molto attivo sul mercato in entrata. Di seguito le ultimissime sulle idee della dirigenza. Sono giorni molto caldi in casa. Il prossimo 2 gennaio si aprirà la sessione invernale di calciomercato, attraverso la quale il DSproverà a rinforzare la squadra. La stagione degli azzurri è partita alla grande, con Antonio Conte che ha saputo ridare brillantezza a tanti individui. Non a caso, quest’ultimi sono ai vertici della classifica della Serie A e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. A tal proposito, l’obiettivo primario è aggiungere alla squadra ulteriori pezzi da novanta.Nelle ultime ore, è molto caldo l’asse di mercato con la Juventus. Mai come questa volta, ile il club torinese starebbero lavorando congiuntamente sui colpi in entrata.