Inzaghi coccola Lautaro Martinez | confronto ad Appiano

Nonostante l’Inter sia in un ottimo momento di forma: virtualmente prima in Serie A insieme all’Atalanta, anche se c’è da vincere la complicata partita contro la Fiorentina, ai quarti di Coppa Italia e in una buona posizione per gli ottavi di Champions League, c’è un problema che si protrae da inizio stagione. Stiamo parlando di, che in questo inizio di stagione sta faticando a trovare continuità di gol, e ieri c’è stato un importantecon il tecnico SimoneSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri è andato in scena un altrotra l’allenatore dell’Inter e il suo capitano, per rincuorarlo nel difficile momento che sta vivendo l’argentino. Ormai sta diventando sempre più un caso: mentre il suo compagno di reparto Marcus Thuram, in questa stagione sta segnando con una regolarità incredibile, ed è capocannoniere in Serie A con 12 gol insieme a Retegui,sta facendo fatica, fermo a quota 5.