Il Senato approva la legge di Bilancio e la sinistra perde la testa in aula | tutte le misure cosa cambia

L'delhato, con 112 voti favorevoli e 67 contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull'zione del Ddl, nel testo identico a quello licenziato dalla commissione. Ladi2025 risulta pertanto definitivamenteta, tra le polemiche delle opposizioni che anche nella seduta mattutina del 28 dicembre non ha mancato di accusare il governo. Particolarmente agitato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha accusato la premier Giorgia Meloni di stare "violandole regole della democrazia parlamentare. In questo provvedimento non c'è niente", con tanto di vivace scambio di battute con il presidente delIgnazio La Russa. Il valore della Manovra è stato indicato per il 2025, al momento della sua presentazione in Parlamento, in circa 30 miliardi.