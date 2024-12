Movieplayer.it - I migliori film del 2024, da La zona d’interesse ad Anora

La nostra rassegna deipiù apprezzati dell'anno: da Povere creature! e The Holdovers a Conclave, passando per autori quali Miyazaki, Holland, Haynes, Guadagnino, Koreeda, Eastwood e Almodóvar. Grandi autori da tutto il mondo: alcuni impegnati a condurci in viaggi interiori in cui il vissuto personale assume una portata universale (Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, Estranei di Andrew Haigh); altri pronti a confrontarsi con le contraddizioni e gli orrori della Storia, che si tratti delle tragedie del Novecento (Lad'interesse di Jonathan Glazer), della drammatica contemporaneità (Green Border di Agnieszka Holland) o di un prossimo futuro da incubo (Civil War di Alex Garland). Ma tra iusciti in Italia nelc'è spazio anche per molto altro: l'erotismo a tinte grottesche di Povere .