Golf incidente domestico per Scottie Scheffler | 3-4 settimane di stop tornerà a giocare in California

Un inconveniente natalizio guasta i piani di, numero uno delmondiale. Il fuoriclasse americano, 28 anni, si è infortunato mentre preparava la cena il giorno di Natale e dovrà quindi saltare le prime duedi stagione al PGA Tour.si è ritirato dal torneo di apertura della stagione che si terrà la prossima settimana al The Sentry e sarà costretto a dare forfait anche al Sony Open, ma dovrebbe tornare in azione all’American Express Championship in, che si terrà dal 16 al 19 gennaio. Ad annunciare la notizia è stato il manager di, Blake Smith, che ha affermato: “Il giorno di Natale, mentre preparava la cena,si è procurato una ferita al palmo della mano destra a causa di un vetro rotto. Piccoli frammenti di vetro sono rimasti conficcati nel palmo, il che ha richiesto un intervento chirurgico.